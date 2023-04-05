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Политика ,  
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В Новой Зеландии в несколько раз упал спрос на визы за инвестиции

В Новой Зеландии упал спрос на визы за инвестиции после изменения правил программы
Фото: Guo Lei / XinHua / Global Look Press
Фото: Guo Lei / XinHua / Global Look Press

Только 14 человек подали заявки на получение визы инвестора Новой Зеландии за полгода с того момента, как в стране изменились правила программы, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, это значительное снижение числа желающих получить визу инвестора в этой стране за инвестиции в экономику. Для сравнения, в 2021 году, когда действовали старые правила программы, заявки на получение такой визы подали 492 человека.

При этом, как поясняет Bloomberg, первые десять претендентов на участие в новой программе располагали совокупными средствами для инвестирования в размере 111 млн новозеландских долларов ($70 млн). Для сравнения, за последнее десятилетие старая программа приносила в среднем 1 млрд новозеландских долларов в год (около $630 млн в год).

Правительство страны заявило, что выводы о работе программы будут сделаны позже.

Новые правила получения визы инвестора, которая позволяет жить, учиться и работать в Новой Зеландии, а затем и получить вид на жительство, вступили в силу в сентябре 2022 года. Визу инвестора больше нельзя получить за инвестиции в облигации страны или в недвижимость. Приоритет для инвестиций отдается прямому финансированию новозеландских компаний. Минимальный порог варьируется от 5 млн новозеландских долларов ($3,1 млн) для прямых инвестиций и 15 млн (около $9,4 млн) для пассивных инвестиций в акции и другие активы.

Дискуссия об изменении правил для получения инвестиционной визы началась в стране еще в 2017 году, после того как выяснилось, что гражданство страны в 2011 году получил миллиардер и основатель компании PayPal Питер Тиль.

Он провел в Новой Зеландии суммарно 12 дней за пять лет, тогда как по закону требовалось, чтобы претендент на гражданство прожил на территории страны минимум 70% времени на протяжении пяти лет. Его заявление было одобрено на том основании, что его предпринимательские способности принесли пользу стране, даже несмотря на то, что он не соответствовал стандартным критериям и не собирался там жить.

Также визовое законодательство страны подвергалось критике со стороны правительства за привлечение пассивных инвестиций в акции и облигации, а не за вложения в новозеландские предприятия.  Помимо этого, правительство Новой Зеландии аргументировало изменение визовых правил тем, что хочет предотвратить «превращение гражданства в актив, который могут купить богатые иностранцы».

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Теги
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