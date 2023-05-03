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Послы Евросоюза одобрили передачу €1 млрд на боеприпасы для Украины

Послы Евросоюза одобрили передачу €1 млрд для покупки боеприпасов и ракет ВСУ
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Послы Евросоюза одобрили передачу Украине €1 млрд из Европейского фонда мира (European Peace Facility), из которого оплачиваются поставки оружия Киеву, на совместные закупки боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Twitter шведского председательства в Совете ЕС.

«Послы ЕС утвердили решение по мерам поддержки в рамках Европейского фонда мира, чтобы поддержать ВСУ выделением €1 млрд на совместные закупки боеприпасов и ракет», — говорится в сообщении представительства.

В марте Евросоюз утвердил увеличение на €2 млрд бюджета Европейского фонда мира. «Это решение является четким сигналом о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», — заявило шведское председательство.

ЕС создал фонд мира в 2021 году. Из него финансируются траты военного и оборонного характера, чтобы предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную безопасность и стабильность. Общий бюджет фонда составляет €5,69 млрд по текущему курсу на период 2021–2027 годов с годовым потолком от €420 млн в 2021 году до €1,132 млрд в 2027 году. Помимо Украины, организация направляет средства в Боснию и Герцеговину, Сомали, Мозамбик и другие страны.

Россия неоднократно критиковала поставки военной помощи Украине со стороны США и западных стран. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что поставки оружия Украине принесут ей «больше страданий».

Теги
Евросоюз Украина военная помощь поставки оружия ВСУ
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