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Совет ЕС утвердил решение увеличить бюджет фонда мира на €2 млрд

ЕС утвердил решение увеличить финансирование Европейского фонда мира на €2 млрд
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Евросоюз утвердил увеличение на €2 млрд бюджета Европейского фонда мира, из которого оплачиваются поставки оружия Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter на странице шведского председательства в Совете ЕС.

«Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных €2 млрд Европейскому фонду мира (EPF). Это решение является четким сигналом о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров», — говорится в сообщении.

Фонд был создан в Евросоюзом в 2021 году. Из него финансируются траты военного и оборонного характера «с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности».

Его общий бюджет составляет €5,69 млрд по текущему курсу на период 2021–2027 годов с годовым потолком от €420 млн евро в 2021 году до €1,132 млрд в 2027 году. Помимо поддержки Украины средства направляются в Боснию и Герцеговину, Сомали, Мали, Мозамбик и другие страны. Последний раз фонд выделял Украине €45 млн «для поддержки Вооруженных сил Украины» 2 февраля.

В середине декабря прошлого года совет ЕС решил увеличить финансовый потолок для Европейского фонда мира (EPF) на €2 млрд. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отмечал, что это решение обеспечит финансирование «для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров».

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