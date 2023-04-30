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«Известия» назвали причину смерти модельера Вячеслава Зайцева

«Известия»: причиной смерти модельера Вячеслава Зайцева стало внутреннее кровотечение

Причиной смерти модельера Вячеслава Зайцева стало внутреннее кровотечение, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, 30 апреля Зайцева доставили в Щелковскую городскую больницу Москвы с желудочно-кишечным кровотечением. Модельер умер в реанимации.

РЕН ТВ также пишет, что причиной смерти Зайцева стало желудочно-кишечное кровотечение. По словам собеседника телеканала, у Зайцева поднялась температура и он жаловался на острую боль, из-за чего его госпитализировали.

В последние годы жизни Зайцев страдал от болезни Паркинсона. Он был частично парализован.

Вячеслав Зайцев (при рождении Кокурин) родился в 1938 году в Иваново в семье рабочих. Его мать была уборщицей, а отца после возвращения из плена, в который он попал в Великую Отечественную войну, приговорили к 20 годам заключения как изменника Родины.

Зайцев окончил Ивановский химико-технологический техникум и Московский текстильный институт по специальностям художник текстильного рисунка и художник-модельер. В начале 1980-х в Москве открылся его дом моды. Одежду Зайцева показывали на неделях моды в Париже, демонстрировали в США, Италии, Германии, Бельгии, Японии и других странах.

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Зайцев работал со множеством советских и российских деятелей культуры и искусства, например певицами Эдитой Пьехой и Аллой Пугачевой. Он был удостоен нескольких почетных званий, в том числе Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Народного художника России. В 1995 году он получил Государственную премию России.

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