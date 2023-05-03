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Рогов сообщил об ударе по месту подготовки ВСУ в Запорожье

Рогов: российские войска ударили по месту подготовки ВСУ в Запорожье
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские военные нанесли удар по месту подготовки украинских войск иностранными инструкторами в Запорожье, сообщил «РИА Новости» член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов.

«На территории карьера в Шевченковском районе города Запорожья наши военные накрыли боевиков ВСУ, проводящих боевое слаживание», — сказал Рогов. По его словам, в момент удара по полигону там находились в том числе иностранные инструкторы.

В ночь на 3 мая Рогов сообщил, что в Запорожье слышны звуки стрельбы и взрывов. Он утверждал, что в городе работали украинские ПВО.

Рогов отмечал, что на линии фронта в Запорожской области в последние дни усилились артиллерийские дуэли. В результате одного из ударов уничтожено скопление западной техники, рассказал он.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября 2022 года. Город Запорожье остается под контролем украинских сил. В начале марта административным центром региона стал Мелитополь.

Рогов сообщил об ударе по месту подготовки ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил об ударе по месту подготовки ВСУ в Запорожье

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Теги
Владимир Рогов Запорожье ВСУ Запорожская область
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