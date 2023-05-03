Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 02 мая, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 02 мая, 16:19
У дворца Карла III задержали мужчину, бросившего патроны от дробовика Общество, 01:16
В Турции сообщили о договоренности с «Газпромом» по отсрочке платежей Бизнес, 00:51
Израиль нанес удары по сектору Газа Политика, 00:46
Китай модернизирует армию с упором на кибервойну Политика, 00:40
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу Политика, 00:36
Белый дом исключил переговоры Байдена с конгрессом об угрозе дефолта Экономика, 00:33
Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье Политика, 00:30
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
СК показал видео с места схода грузового поезда в Брянской области Политика, 00:04
За чертой бедности впервые оказалось меньше 10% россиян Экономика, 00:01
Кто из россиян становился чемпионом мира по шахматам. Интересные факты Спорт, 00:00
В Брянской области после подрыва организуют автобусное сообщение Политика, 02 мая, 23:55
На Украине заявили о фактическом начале контрнаступления Политика, 02 мая, 23:31
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 02 мая, 23:30
Air Moldova остановила полеты и продажу билетов Бизнес, 02 мая, 23:22
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье

Представитель ВГА Рогов: в Запорожье слышны взрывы и звуки стрельбы

В Запорожье слышны звуки стрельбы и взрывов. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. По словам Рогова, в городе работают украинские ПВО.

Город Запорожье находится под контролем Украины.

Украинские источники о взрывах или стрельбе не сообщали.

Запорожье регулярно подвергается ударам. В предыдущий раз Рогов сообщал о звуках взрывов в городе в середине апреля. По его словам, прозвучало не менее шести-восьми взрывов.

Теги
Украина Запорожская область Запорожье ВСУ взрывы Военная операция на Украине
Материалы по теме
СК сообщил о покушении на замначальника полиции Запорожской области
Политика
Рогов заявил о завершении переброски Киевом войск в Запорожскую область
Политика
Глава МАГАТЭ сообщил о взрыве мины вблизи Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter