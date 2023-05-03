Представитель ВГА Рогов: в Запорожье слышны взрывы и звуки стрельбы

Рогов сообщил о взрывах и стрельбе в Запорожье

В Запорожье слышны звуки стрельбы и взрывов. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. По словам Рогова, в городе работают украинские ПВО.

Город Запорожье находится под контролем Украины.

Украинские источники о взрывах или стрельбе не сообщали.

Запорожье регулярно подвергается ударам. В предыдущий раз Рогов сообщал о звуках взрывов в городе в середине апреля. По его словам, прозвучало не менее шести-восьми взрывов.