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Рогов заявил о завершении переброски Киевом войск в Запорожскую область

Рогов: Киев завершил переброску резервов в Запорожскую область из центральной Украины
Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Киев завершил переброску резервных подразделений из центральной Украины в подконтрольную ему часть Запорожской области. Об этом заявил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

По словам Рогова, к концу текущей недели на линию соприкосновения должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.

«Все три бригады уже переброшены на запорожское направление. Сейчас они рассредоточиваются. При этом боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-й десантно-штурмовой бригады, находятся в Павлограде», — сказал он.

В ночь на 1 мая российская авиация нанесла удар по складам с боекомплектами, топливом и комплексами ПВО у этого города, заявил Рогов. Топливом и оружием, по словам Рогова, Киев собирался снабдить украинскую группировку на запорожском направлении.

В ночь на 1 мая глава Павлограда в Днепропетровской области Анатолий Вершина сообщил, что в городе во время воздушной тревоги прогремели взрывы. «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев писала о сильной взрывной волне в городе, а KlymenkoTime — о многочисленных пожарах.

1 мая российское Минобороны в ежедневной сводке отчиталось о «групповом ракетном ударе» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Военные нанесли его ночью. В результате удара была нарушена работа предприятий, производящих боеприпасы, оружие и военную технику для украинской армии, заявили в министерстве.

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Рогов заявил о завершении переброски Киевом войск в Запорожскую область
Рогов заявил о завершении переброски Киевом войск в Запорожскую область

Теги
Украина Владимир Рогов Запорожская область переброска войск
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