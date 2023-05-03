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Российская авиация проведет патрулирование в небе Белоруссии

Самолеты России и Белоруссии проведут патрулирование белорусского воздушного пространства

Самолеты Вооруженных сил Белоруссии и России проведут патрулирование белорусского воздушного пространства, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Патрулирование проведут в рамках комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений Белоруссии, которые привлекают для реагирования на кризисные ситуации. В патрулировании будут задействованы подразделения военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны, сил специальных операций, оперативного командования, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения обеспечения.

В первую очередь проверка коснется воинских частей и подразделений, дислоцирующихся в Гродненской, Брестской и Минской областях. Там проведут учения и тренировки, «в ходе некоторых из них предусмотрено осуществить призыв военнообязанных, общее количество которых не превысит 1 000 человек».

Одной из особенностей комплексной проверки будут «апробация формирования отрядов народного ополчения и выполнение ими учебно-боевых задач в интересах поддержания военного положения», сообщили в Минобороны.

Осенью 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании совместной с Россией военной группировки. Он договорился об этом с президентом Владимиром Путиным. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные силы Республики Беларусь», — объяснял Лукашенко.

25 марта Путин анонсировал размещение в Белоруссии российского тактического ядерного оружия. По его словам, постройка хранилища для ядерных боеприпасов завершится к 1 июля. Кроме того, белорусским военным передадут ракетный комплекс «Искандер». При этом, как подчеркивал президент, под контроль властям Белоруссии ядерное оружие передавать не будут.

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самолет Минобороны воздушное патрулирование Белоруссия
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