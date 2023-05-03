«Коммерсантъ» сообщил о снижении добычи газа в первом квартале на 10%

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В первом квартале текущего года добыча газа в России по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом упала на 10%, до 180 млрд куб. м. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой.

В марте добыча также снизилась примерно на 10% и составила 61 млрд куб. м. Основной объем снижения пришелся при этом на «Газпром». С начала года компания перестала раскрывать статистику добычи газа.

По данным источников «Коммерсанта», объем добычи «прочих недропользователей», который практические полностью отражает добычу «Газпрома», в первом квартале упал на 18% (до 117 млрд куб. м), в марте — тоже на 18% (до 39 млрд куб. м).

«Газпромнефть» в первом квартале сократила добычу также на 18% (до 8,6 млрд куб. м), в марте — на 22% (до 2,3 млрд куб. м). В «Газпроме» эти данные не комментировали.

В то же время НОВАТЭК за январь—март добыл на 1% больше, чем годом ранее (20 млрд куб. м). В марте добыча компании выросла сразу на 6% (до 7 млрд куб. м).

Как пишет «Коммерсантъ», падение добычи стало следствием значительного сокращения поставок «Газпрома» в страны Евросоюза после начала военных действий на Украине. Сейчас поставки идут только по «Турецкому потоку» и — на минимальном уровне — через территорию Украины. «Газпром» наращивает поставки в Китай, но пока эти объемы не сопоставимы с прежними поставками в Европу. Кроме того, компания лишена возможности нарастить экспорт в ЕС, потому что система газопроводов «Северный поток» взорвана, а трубопровод Ямал—Европа находится под санкциями.

Согласно данным главы «Газпрома» Алексея Миллера, в прошлом году добыча газа упала почти на 20% по сравнению с 2021-м, а экспорт в страны дальнего зарубежья снизился почти на 45,5%. Если исходить из данных о реализации газа в дальнем зарубежье, которые указаны в годовом отчете госкорпорации, то падение составило около 60%.

В то же время, как говорил Миллер еще 28 декабря, компания установила новый рекорд суточных поставок газа в КНР. «Суммарно общий объем экспорта в Китай в самое ближайшее время у нас составит 48 млрд куб. м газа в год. А с учетом экспортного транзитного газопровода через территорию Монголии — почти 100 млрд куб. м. Проектная мощность на сегодняшний день транзитного газопровода через Монголию — 50 млрд куб. м в год», — уточнял глава «Газпрома».