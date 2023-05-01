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«Газпром» приостановил подачу газа в Армению

«Газпром» приостановил подачу газа в Армению из-за ремонта трубопровода
Фото: armenia.gazprom.ru
Фото: armenia.gazprom.ru

Подачу газа из России в Армению по трубопроводу «Северный Кавказ — Закавказье» приостановлена из-за ремонта. Об этом говорится на сайте компании «Газпром-Армения».

Ремонтные работы на участке трубопровода в Ставропольском крае начались около 8:00 (часовой пояс не уточняется). Они должны завершиться примерно в 20:00 4 мая, сказано в сообщении.

В компании уточнили, что снабжать потребителей газом будут из внутренних резервов республики.

Газопровод «Северный Кавказ — Закавказье» общей протяженностью 612 км проложен из России в Армению через территорию Грузии. Его ввели в эксплуатацию в 1988 году. Проектная мощность газопровода 1,8 млрд куб. м в год.

«Газпром-Армения» обеспечивает поставку и реализацию природного газа на внутреннем рынке Армении. В составе газотранспортной системы «дочки» «Газпрома» обслуживается более 1,6 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

На магистральном газопроводе уже случались аварии. В феврале газопровод оказался закупорен на участке в Ставропольском крае, из-за чего возникли перебои с поставками. Объем поставляемого в Армению газа тогда существенно снизился.

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Газпром Армения газопровод
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