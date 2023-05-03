Минобороны Великобритании опровергло передачу Киеву вертолетов Apache

Великобритания не планирует передавать Киеву вертолеты Apache, однако ищет поставщиков ракет дальностью от 100 км до 300 км и бронетехники для нужд ВСУ. Об этом говорится в письменных ответах представителей министерства на вопросы членов парламента.

«У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолеты Apache», — написала замглавы оборонного ведомства Великобритании баронесса Аннабель Голди в ответ на соответствующий вопрос (цит. по ТАСС).

Великобритания, как и другие страны Запада, оказывает финансовую и военную помощь Украине. Страна поставляет Киеву оружие и боеприпасы. Киев начал получать от Запада в том числе гаубицы, реактивные системы залпового огня, беспилотники, бронетехнику, а также боеприпасы. В начале 2023 года США, Германия и Великобритания договорились передать Украине танки западного образца. Киев просил боевую авиацию, но каких-либо договоренностей на этот счет достигнуто не было.

Украинский президент Владимир Зеленский не раз просил ускорить поставки вооружений. В марте он говорил, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки оружия и боеприпасов.

В Кремле неоднократно выступали с критикой западной военной помощи Киеву и подчеркивали, что она не помешает выполнению задач военной операции.