Израиль нанес удары по сектору Газа

ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на пуски ракет по югу страны

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа на фоне обстрелов южных регионов страны. Об этом ЦАХАЛ сообщил в своем телеграм-канале.

«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по сектору Газа, подробности будут позже», — сказано в сообщении.

Днем израильская армия сообщила, что по южным регионам из сектора Газа была выпущена 21 ракета. Четыре из них перехватила система ПВО.

Ответственность за удары взяли на себя ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в России). Боевики выпустили ракеты после смерти одного из лидеров «Исламского джихада» Хадера Аднана, который умер после 86 дней голодовки в израильской тюрьме. Власти еврейского государства обвиняли его в участии в террористической группе. После известий о смерти Аднана несколько сотен человек в секторе Газа вышли на митинг.