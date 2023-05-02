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Один из лидеров «Исламского джихада» умер в тюрьме после голодовки

Один из лидеров «Исламского джихада» умер в тюрьме Израиля после 86 дней голодовки
Хадер Аднан
Хадер Аднан (Фото: Mohamad Torokman / Reuters)

Один из лидеров движения «Исламский джихад» (признано в России террористическим и запрещено) Хадер Аднан умер в израильской тюрьме после 86 дней голодовки, сообщила газета Times of Israel.

Аднана нашли в его камере без сознания утром 2 мая. Его отвезли в больницу, где попытались реанимировать, но безуспешно.

45-летнего Аднана арестовали в феврале в его родном городе Аррабе недалеко от Дженина в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан. Его обвинили в участии в террористической группе, поддержке террористической организации и подстрекательстве. Сразу после ареста Аднан объявил голодовку, отказался проходить медицинские осмотры и получать лечение.

Вскоре после объявления о его смерти из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты, сообщили израильские силы обороны. Снаряды приземлились на открытой местности. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало. Палестинская администрация потребовала провести расследование обстоятельств смерти Аднана.

«Исламский джихад» — военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

Теги
Израиль тюрьма голодовка исламский джихад
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