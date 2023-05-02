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В Израиле сообщили о новом ракетном ударе из сектора Газа

Армия Израиля сообщила о 21 запущенной из сектора Газа ракете
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

По территории Израиля из сектора Газа была выпущена 21 ракета. Об этом сообщили вооруженные силы страны в Twitter.

Четыре ракеты перехватила ПВО. The Times of Israel сообщает, что в результате обстрела были ранены трое человек, включая двух иностранцев.

Рано утром армия Израиля сообщала о прилете трех ракет из сектора Газа.

Ответственность за удары взяли на себя ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в России). Боевики выпустили ракеты после смерти одного из лидеров «Исламского джихада» Хадера Аднана, который умер после 86 дней голодовки в израильской тюрьме. Власти еврейского государства обвиняли его в участии в террористической группе. После известий о смерти Аднана несколько сотен человек в секторе Газа вышли на митинг.

Теги
Израиль сектор Газа ракетный обстрел
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