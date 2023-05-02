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Генерал США посчитал выход к Днепру целью России в военной операции

Генерал США Милли: Россия в начале военной операции планировала продвинуться до Днепра
Фото: Роман Пилипей / Getty Images
Фото: Роман Пилипей / Getty Images

Россия в начале военной операции на Украине имела ряд стратегических целей, в том числе собиралась за короткое время — четыре или шесть недель — дойти от российской границы до Днепра, считает председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Об это он заявил в интервью журналу Foreign Affairs.

По мнению Милли, Россия намеревалась отрезать Украине выход к морю, взяв под контроль Одессу и Херсон.

24 февраля 2022 года, когда Путин объявил о начале военной операции, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». Летом он говорил, что военная операция направлена на «освобождение Донбасса, защиту этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России», а также на ликвидацию «антироссийского анклава», который создается на территории Украины.

В январе текущего года, спустя несколько месяцев после того как в состав страны включили ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, в числе целей Путин назвал «прежде всего, защиту России от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях». Российский президент говорил также, что план военной операции «корректировке не подлежит»: «Что-то Генеральный штаб считает важным, что-то — второстепенным, но основная задача остается неизменной, и она реализуется».

Теги
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