Генерал США оценил способность Украины идти в наступление

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 16:19
Где выгодно покупать брендовую одежду, обувь и аксессуары РБК и Familia, 22:29
Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов Спорт, 22:20
Инвестора-активиста Карла Айкана обвинили в создании финансовой пирамиды Инвестиции, 22:11
Блинкен назвал возможные сроки начала контрнаступления Украины Политика, 22:09
Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори Общество, 22:04
ПСЖ отстранил Месси за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию Спорт, 21:58
Кадры с сошедшим с рельс грузовым поездом в Брянской области Общество, 21:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Эрдоган объявил о шаге к энергонезависимости Турции Бизнес, 21:45
Губернатор Брянской области назвал причину схода грузового поезда с рельс Политика, 21:33
Мэр Тбилиси сравнил санкции против России с харакири Политика, 21:27
Reuters узнал, что Путина не пригласили в Британию на коронацию Карла III Политика, 21:19
РЖД сообщили детали о сходе грузового поезда в Брянской области Политика, 21:19
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Генерал США оценил способность Украины идти в наступление Политика, 21:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Генерал США оценил способность Украины идти в наступление

Генерал США Милли: Украина способна проводить наступательные операции
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Маловероятно, что конфликт на Украине завершится в 2023 году, поскольку обе стороны вряд ли смогут достичь своих политических целей. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs. Но также он сказал, что украинская сторона способна проводить наступательные операции, есть у Киева и оборонные средства.

«Я думаю, что вероятность того, что любая из сторон достигнет своих политических целей, <...> мала. Я не думаю, что вероятность этого велика в текущем году», — отметил Милли.

Он отметил, что наступление, о котором говорили власти Украины, может привести к разным исходам — как к значительному успеху, так и к отсутствию успеха вовсе.

7 декабря 2022 года президент Владимир Путин не исключил, что достижение целей спецоперации может затянуться. При этом он отметил присоединение к России новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, назвав их «значимым результатом для России». «И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезные вещи», — отметил Путин.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский допустил, что конфликт может закончиться в 2023 году.

Теги
Военная операция на Украине Марк Милли США
Материалы по теме
Шойгу оценил потери ВСУ за апрель
Политика
FT сообщила о данных США об отказе Китая поставить оружие ЧВК «Вагнер»
Политика
Кремль назвал «взятыми с потолка» данные США о российских потерях
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter