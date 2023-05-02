Генерал США оценил способность Украины идти в наступление

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Маловероятно, что конфликт на Украине завершится в 2023 году, поскольку обе стороны вряд ли смогут достичь своих политических целей. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs. Но также он сказал, что украинская сторона способна проводить наступательные операции, есть у Киева и оборонные средства.

«Я думаю, что вероятность того, что любая из сторон достигнет своих политических целей, <...> мала. Я не думаю, что вероятность этого велика в текущем году», — отметил Милли.

Он отметил, что наступление, о котором говорили власти Украины, может привести к разным исходам — как к значительному успеху, так и к отсутствию успеха вовсе.

7 декабря 2022 года президент Владимир Путин не исключил, что достижение целей спецоперации может затянуться. При этом он отметил присоединение к России новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, назвав их «значимым результатом для России». «И Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезные вещи», — отметил Путин.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский допустил, что конфликт может закончиться в 2023 году.