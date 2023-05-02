Путин призвал восстановить жилье после пожаров «без лишней бюрократии»

Последствия пожара в поселке Сосьва (Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС)

Жилье в пострадавших от пожаров регионах необходимо восстановить к отопительному сезону. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Я попрошу это не затягивать, сделать это быстро. И вообще, просил бы работать без излишней бюрократии», — сказал Путин. Он призвал МЧС и местные власти посчитать деньги, необходимые для покрытия убытков от пожаров.

На прошлой неделе в нескольких населенных пунктах Свердловской области начались пожары. Серьезнее всего ситуация была в поселке Сосьва. Огонь перекинулся на жилой сектор, учреждение ФСИН и железнодорожную станцию и уничтожил в поселке более 100 домов. СК завел три уголовных дела: о халатности должностных лиц (ст. 293 УК), причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) и нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК). Задержаны двое местных жителей: управляющий на местной пилораме и специалист по пожарной безопасности.

27 апреля в деревне Логоушка Курганской области произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Пожар уничтожил около 70 зданий, среди которых были жилые дома. Погиб человек. Возгорания произошли также в нескольких населенных пунктах близ Кургана. Два из них начались за поселком Керамзитный (расположен на юго-востоке Кургана) и в Каргапольском муниципальном округе (к северо-западу от Кургана). Огонь в районе города потом перекинулся на территорию завода «Курганстальмост». Губернатор Курганской области Вадим Шумков говорил, что пожар произошел после прохода около села тепловоза.