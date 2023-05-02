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В Молдавии сообщили, что в мае купят российский газ с дисконтом

Глава «Молдовагаза»: стоимость поставок российского газа в мае снизится
«Газпром» GAZP ₽179,9 -0,68% Купить
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

В мае стоимость поставок российского газа в Молдавию составит $660 за тыс. кубометров, сообщил глава национальной энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своем телеграм-канале.

В апреле закупочная стоимость газа от «Газпрома» составляла $673 за тыс. кубометров, писал Чебан. В мае, как и в прошлом месяце, весь объем газа будет направлен для нужд ООО «Тираспольтрансгаз» — приднестровской газотранспортной компании.

В начале декабря прошлого года Молдавия договорилась с Приднестровьем о перенаправлении газа в республику в обмен на поставки электроэнергии. Тогда же «Молдовагаз» начала закупать газ из двух источников — 5,7 млн куб. м в день у «Газпрома» (весь объем перенаправлялся «Тираспольтрансгазу») и 3,5 млн куб. м в день у молдавского «Энергокома» для потребителей правобережья Днестра.

В декабре закупочная цена на российский газ для Молдавии составила $785 за 1 тыс. куб. м. У «Энергокома» Кишинев планировал закупать газ по предварительной средней цене $1108,61 за 1 тыс. куб. м. По словам министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, цена включает в себя все расходы: на оплату стоимости газа, транспортировку и хранение.

Теги
Молдавия «Молдовагаз» Газпром газ
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