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Путин поздравил президента Узбекистана с референдумом о новой Конституции

Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с успешным конституционным референдумом
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев, архивное фото
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев, архивное фото (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с успешным проведением конституционного референдума. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По мнению Путина, итоги голосования подтвердили широкую поддержку политики Мирзиёева. «Исходим из того, что конституционные преобразования в Узбекистане будут способствовать дальнейшему наращиванию отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами», — заявил российский президент, пожелав своему коллеге успехов в государственной деятельности.

Референдум по вопросу принятия поправок в Конституцию прошел в Узбекистане 30 апреля. По данным ЦИК, явка составила 84,54%, в пользу реформы Основного закона высказались 90,21% участников голосования, против были лишь 9,35%.

Среди одобренных нововведений — запрет на принудительный детский труд, расширение социальных гарантий, ответственность за вмешательство в работу СМИ, а также увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет (для Мирзиёева сроки при этом обнулятся). С учетом нормы о возможности снова участвовать в выборах правящий с 2016 года Мирзиёев может оставаться главой государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года.

Провести конституционную реформу предложил сам президент, он озвучил инициативу в инаугурационной речи в ноябре 2021 года. По его мнению, внесение поправок «востребовано самой жизнью и продиктовано логикой наших преобразований».

Теги
Владимир Путин Узбекистан Шавкат Мирзиеев референдумы Конституция
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