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ФАС объяснила повышение тарифов на передачу электроэнергии

ФАС: повышение тарифа на передачу электроэнергии не затронет граждан
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Изменение тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС) граждан не затронет, сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Это изменение связано с реализацией масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе, объяснили в ведомстве.

«Тарифы для населения, как и предполагалось, будут изменены только с 1 июля 2024 года», — добавили там.

С 1 мая в России повысили тарифы на услуги по передаче электроэнергии с использованием объектов единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на 6,3%. Передачу электроэнергии по ЕНЭС осуществляют «Россети». Повышение тарифов на 6,3% будет действовать до 31 декабря текущего года.

Для населения индексации тарифов на газ, электроэнергию, воду и тепло в этом году не будет. Их повышение намечено на 1 июля 2024 года. Это связано с тем, что осенью прошлого года правительство перенесло ежегодную индексацию тарифов с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Тогда предельный рост тарифов для всех регионов составил 9%. Перенос сроков объяснили «необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения».

Теги
ФАС Федеральная антимонопольная служба тарифы электроэнергия
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