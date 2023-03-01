В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 79,51 (-0,11) Инвестиции, 28 фев, 16:08 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 74,89 (-0,54) Инвестиции, 28 фев, 16:08
Один из лучших хоккеистов в истории перешел в «русский» клуб НХЛ Спорт, 06:43
В Пентагоне назвали число обученных за год украинских военных Политика, 06:33
Советник Зеленского допустил «стратегическое отступление» из Артемовска Политика, 06:33
Times of India узнала о планах Индии разрешить разногласия G7 и России Политика, 05:59
В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ Общество, 05:49
В ФБР назвали утечку из лаборатории в Китае причиной возникновения COVID Общество, 05:21
Патрушев встретился с президентом Венесуэлы Политика, 04:46
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Госдеп обвинил компанию КНР в отправке ЧВК «Вагнер» спутниковых снимков Политика, 04:46
Вучич заявил о признаниях на Западе в вовлеченности в конфликт на Украине Политика, 04:15
При столкновении двух поездов в Греции погибли 26 человек Общество, 04:06
В трех регионах начали дистанционно продавать лекарства по рецепту Общество, 04:00
Парламент Дании отменил госпраздник ради увеличения оборонного бюджета Политика, 03:44
Кадыров заявил о взятии укрепленных точек ВСУ в районе Кременной Политика, 03:37
Пенсии жителей новых регионов пересчитают по российским законам Общество, 03:30
Общество ,  
0 

В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

В России с 1 марта изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

В России изменились правила оплаты использования общедомовых нужд (ОДН). Теперь расчет будет производиться с применением метода аналогов, следует из постановления правительства, вступившего в силу 1 марта.

Согласно документу, при расчетах за основу будут брать показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Метод аналогов будет применяться при расчете потребления электроэнергии, водоотведения, холодной и горячей воды. Допускается также расчет с учетом мощности подключаемого оборудования и прочего.

Изменения в первую очередь коснутся тех, кто платит по нормативам. Суммы в платежках таких пользователей будут периодически корректироваться, чтобы приблизить расходы к фактическому потреблению.

Глава «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая в разговоре с «Парламентской газетой» заявила, что «цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост». Зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что теперь за лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому жильцу.

С 1 марта жители многоквартирных домов также смогут пересчитать плату за вывоз бытовых отходов в случае отъезда на срок более пяти дней. Возможность перерасчета предоставляется вне зависимости от того, как формируются тарифы на эту услугу — с учетом площади жилых помещений или числа прописанных.

Теги
ЖКХ ЖКУ коммунальные платежи платежи
Материалы по теме
Россияне смогут пересчитать плату за мусор за время отпуска
Общество
В России выросли тарифы на ЖКХ
Экономика
Турчак предложил пересмотреть условия оплаты услуг ЖКХ мобилизованными
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter