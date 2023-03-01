В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

В России изменились правила оплаты использования общедомовых нужд (ОДН). Теперь расчет будет производиться с применением метода аналогов, следует из постановления правительства, вступившего в силу 1 марта.

Согласно документу, при расчетах за основу будут брать показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Метод аналогов будет применяться при расчете потребления электроэнергии, водоотведения, холодной и горячей воды. Допускается также расчет с учетом мощности подключаемого оборудования и прочего.

Изменения в первую очередь коснутся тех, кто платит по нормативам. Суммы в платежках таких пользователей будут периодически корректироваться, чтобы приблизить расходы к фактическому потреблению.

Глава «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая в разговоре с «Парламентской газетой» заявила, что «цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост». Зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что теперь за лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому жильцу.

С 1 марта жители многоквартирных домов также смогут пересчитать плату за вывоз бытовых отходов в случае отъезда на срок более пяти дней. Возможность перерасчета предоставляется вне зависимости от того, как формируются тарифы на эту услугу — с учетом площади жилых помещений или числа прописанных.