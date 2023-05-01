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В России увеличили тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС на 6,3%

Правительство повысило тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС с 1 мая на 6,3%
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Правительство распорядилось повысить тарифы на услуги по передаче электроэнергии с использованием объектов единой национальной электрической сети (ЕНЭС) на 6,3%. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Передачу электроэнергии по ЕНЭС осуществляют «Россети».

Повышение тарифов на 6,3% будет действовать с 1 мая по 31 декабря.

В прошлый раз тарифы на передачу электроэнергии для большинства регионов России (за исключением регионов с дифференцированными тарифами) повышались в декабре 2022 года.

Осенью прошлого года правительство перенесло ежегодную индексацию тарифов на газ, электроэнергию, воду и тепло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. С 1 декабря предельный рост тарифов для всех регионов составил 9%. Это значит, что в текущем году индексации тарифов для населения не будет, следующее их повышение намечено на 1 июля 2024 года, сообщали в Минэкономразвития.

Теги
электроэнергия тарифы повышение тарифов
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