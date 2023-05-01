Путин присвоил звание Героя труда пяти россиянам

Владимир Путин держит почетный знак Российской Федерации «За успехи в труде» (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил званием Героя труда пятерых граждан страны. Указ опубликован на сайте Кремля.

Звание присвоено следующим гражданам:

Бабуровой Татьяне Ивановне — педагогу — организатору муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 г. Волоколамска», Московская область;

Иноземцеву Александру Александровичу — управляющему директору, генеральному конструктору акционерного общества «ОДК-Авиадвигатель», Пермский край;

Каленову Льву Владимировичу — генеральному директору акционерного общества «Бийская льняная компания», Алтайский край;

Милехину Юрию Михайловичу — генеральному директору федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный центр двойных технологий «Союз», Московская область;

Щербине Эдуарду Алексеевичу — подземному горнорабочему очистного забоя подземного рудника № 1 публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», Забайкальский край.

Награждение произошло 1 мая, в честь праздника весны и труда.

Кроме того, коллективы сразу пяти российских предприятий получили государственный почетный знак «За успехи в труде»:

коллектив акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», город Москва;

коллектив акционерного общества «Производственное объединение «Завод имени Серго», Республика Татарстан;

коллектив акционерного общества «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»;

коллектив государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина»;

коллектив акционерного общества «Красная Звезда», город Москва.

В прошлом году Путин присвоил звание Героя труда сразу десятерым россиянам. Среди них глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Звание Героя труда — высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Путин возродил это звание в марте 2013 года, объяснив решение необходимостью «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда». Помимо медали и грамоты обладатели звания с 2023 года получают от государства ежемесячную выплату в размере 61 566,28 руб.

В разные годы звания удостаивались бизнесмен Аркадий Ротенберг, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль и народный артист СССР Иосиф Кобзон.