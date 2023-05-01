В Днепропетровской области заявили о попадании ракеты в промпредприятие
Губернатор Днепропетровской области: ракета попала в предприятие в Павлограде
В промышленное здание в городе Павлоград в Днепропетровской области попала ракета. Об этом заявил губернатор региона Сергей Лысак, передает «Политика Страны».
По словам губернатора, после попадания ракеты в здании начался пожар.
В ночь с 30 апреля на 1 мая во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. В том числе тревогу объявили в Днепропетровской области.
Тогда же местные власти сообщили о взрывах в Павлограде, город находится в 70 км от Днепра. Воздушная тревога была объявлена на территории региона в 21:30. «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев сообщило о сильной взрывной волне в городе. KlymenkoTime сообщает о многочисленных пожарах.