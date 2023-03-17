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Военная операция на Украине ,  
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Под Днепром произошли взрывы

Власти Новомосковска Днепропетровской области сообщили о взрывах в городе

В половине украинских регионов объявлена воздушная тревога, в некоторых областях прозвучали взрывы и сработала ПВО.

Взрывы в Новомосковске Днепропетровской области подтвердил глава города Сергей Резник, передает «Суспiльне». Как передают корреспонденты телеканала, звуки взрывов были слышны и в Днепре, в 10 км от которого находится Новомосковск. По данным УНИАН, на территории области работала ПВО.

О работе ПВО сообщила и администрация Киевской области, ранее она предупредила об угрозе атаки беспилотников. «Суспiльне» со ссылкой на администрацию региона пишет о работе ПВО в соседней Житомирской области.

Материал дополняется. 

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