Под Днепром произошли взрывы

В половине украинских регионов объявлена воздушная тревога, в некоторых областях прозвучали взрывы и сработала ПВО.

Взрывы в Новомосковске Днепропетровской области подтвердил глава города Сергей Резник, передает «Суспiльне». Как передают корреспонденты телеканала, звуки взрывов были слышны и в Днепре, в 10 км от которого находится Новомосковск. По данным УНИАН, на территории области работала ПВО.

О работе ПВО сообщила и администрация Киевской области, ранее она предупредила об угрозе атаки беспилотников. «Суспiльне» со ссылкой на администрацию региона пишет о работе ПВО в соседней Житомирской области.

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