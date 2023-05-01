Землетрясение магнитудой 5 произошло у камчатского вулкана Шивелуч

Землетрясение магнитудой 5 произошло в районе вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Камчатский филиал «Единой геофизической службы» РАН в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью в 02:50 в районе вулкана Шивелуч на глубине 2 км произошло землетрясение магнитудой 5.0, ощущавшееся в [населенном пункте] Ключи», — говорится в сообщении филиала.

Днем 30 апреля Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3,5 тыс. м. После этого глава Усть-Камчатского муниципального района Олег Бондаренко сообщил в своем телеграм-канале, что на вулкане фиксируется повышенная сейсмическая активность. Из-за этого в районе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

11 апреля произошло мощное извержение Шивелуча, он выбрасывал пепел на высоту до 20 км, из-за чего власти ввели красный код авиаопасности. После этого в Ключах на снег упало много вулканического пепла — столько, что местные жители начали в нем «купаться». В последний раз такой пеплопад фиксировали 60 лет назад. Впоследствии из-за извержения у Шивелуча разрушился купол.