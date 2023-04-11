Из-за извержения вулкана на Камчатке ввели красный код авиаопасности

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 20 км

На Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч. Из-за высоких выбросов пепла — 15-20 км — был введен красный код авиаопасности, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

В поселке Ключи, который находится примерно в 50 км от вулкана, на снег упал вулканический пепел, уточнил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Как сообщил директор института, член-корреспондент РАН Алексей Озеров, видеонаблюдение за вулканом затруднено из-за непогоды — идет снег и метель. Жители поселка Ключи говорят, что небо почернело, а со стороны вулкана слышен грохот. Из-за извержения и последующего пеплопада в населенном пункте отменили уроки в школах, детей будут обучать в дистанционном режиме.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки, состоящий из нескольких других вулканов: Старого Шивелуча, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Его возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.

7 апреля на Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря. Ему также был присвоен высший код авиационной опасности.