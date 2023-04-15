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Купол вулкана Шивелуч на Камчатке разрушился в результате извержения

Купол вулкана Шивелуч на Камчатке разрушился после мощного извержения и выбросов пепла

Извержение разрушило купол вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил телеграм-канал «Масс Медиа News» со ссылкой на сотрудника Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрия Демянчука.

«Произошел направленный взрыв на юго-восток. Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра», — сказал Демянчук. По его словам, пирокластические потоки (смесь пепла, высокотемпературных вулканических газов и обломков пород. — РБК) прошли от вулкана на расстояние более 20 км.

Директор Института вулканологии и сейсмологи ДВО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Озеров сказал, что Шивелуч еще долго будет извергаться. «И пепел будет находиться в атмосфере еще большой промежуток времени. Но основная фаза извержения завершена», — сообщил Озеров.

Мощное извержение Шивелуча произошло 11 апреля. Он выбрасывал пепел на высоту до 20 км, из-за чего был введен красный код авиаопасности. В поселке Ключи, который находится приблизительно в 50 км от вулкана, на снег упало много вулканического пепла — столько, что местные жители начали в нем «купаться». В последний раз такой пеплопад был зафиксирован 60 лет назад.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки, состоящий из нескольких других вулканов: Старого Шивелуча, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Его возраст оценивается в 60–70 тыс. лет.

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