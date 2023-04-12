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РАН зафиксировала четыре новых пепловых выброса на вулкане Шивелуч

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил четыре столба пепла высотой от 6 тыс. до 10 тыс. м
Фото: Дмитрий Мельников / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН / ТАСС
Фото: Дмитрий Мельников / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН / ТАСС

За день 12 апреля вулкан Шивелуч на Камчатке, который все еще извергается, выбросил четыре новых столба пепла, сообщается в телеграм-канале регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Первый выброс зафиксировали в 7:40 по местному времени (22:40 мск 11 апреля). По спутниковым данным, его высота достигла около 8 тыс. м над уровнем моря.

Второй выброс, высотой 10 тыс. м, был в 10:00 (1:00 мск), третий, высотой 8 тыс. м, — в 12:54 (3:54 мск), а четвертый, высотой 6 тыс. м, — в 18:19 (9:19 мск).

Активная фаза извержения завершилась, вулкан продолжит извергаться, но уже в гораздо меньших масштабах, рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, передает «РИА Новости». «Пепел будет находиться в атмосфере достаточно продолжительное время и будет оседать на деревьях, кустах, земле в виде переметов», — уточнил ученый на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий извержения вулкана.

Снеговик из пепла: последствия извержения вулкана на Камчатке
Фотогалерея 

Извержение Шивелуча началось в ночь на 11 апреля. Облако дыма и пепла протянулось на 500 км к северо-западу от вулкана. Это привело к пеплопадам в близлежащих населенных пунктах Усть-Камчатского района. В поселке Ключи, который находится примерно в 50 км от вулкана, на снег выпал вулканический пепел, небо над поселком почернело. Этот пеплопад стал сильнейшим за 60 лет: последний раз такое количество пепла фиксировалось там в 1964 году. Росавиация присвоила выбросу пепла после извержения максимальный, красный код опасности по шкале Международной организации гражданской авиации.

РАН зафиксировала четыре новых пепловых выброса на вулкане Шивелуч
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Камчатка вулкан извержение вулкана Шивелуч выброс пепла РАН
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