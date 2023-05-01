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Гутерриш направил своего заместителя в Судан из-за «критической точки»

Генсек ООН Гутерриш отправил своего заместителя по гумвопросам Мартина Гриффитса в Судан

Генсек ООН Антониу Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса из-за усугубляющегося кризиса в стране. Об этом сообщил официальный представитель организации Стефан Дюжаррик.

«Масштабы и скорость происходящего беспрецедентны для Судана. Мы крайне обеспокоены долгосрочными последствиями для всех людей в Судане и регионе в целом», — сказал Дюжаррик.

Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в Судане «достиг критической точки». «Товары, необходимые для выживания, становятся дефицитными в наиболее пострадавших городских центрах, особенно в Хартуме, и семьи с трудом получают доступ к воде, еде, топливу и другим жизненно важным ресурсам», — отметил заместитель Гутерриша.

С 15 апреля в Судане продолжается вооруженный конфликт между регулярной армией и Силами быстрого реагирования RSF. Он стал результатом разногласий между формированиями, которые ранее участвовали в двух госпереворотах, по поводу вопроса о дальнейшем политическом урегулировании. Напряженность, в частности, вызвал вопрос об интеграции RSF в состав вооруженных сил. По данным Минздрава Судана, в ходе конфликта погибли как минимум 528 человек, почти 4,6 тыс. получили ранения.

В связи с боевыми действиями многие страны объявили об эвакуации своих граждан из Судана, в том числе Россия. О намерении покинуть страну сообщили 140 россиян, в Кремле уточнили, что для них рассматриваются разные варианты.

Теги
Судан ООН Антониу Гутерриш гуманитарная ситуация
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