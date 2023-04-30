Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородским районом

Над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Оперативные службы уточняют последствия работы ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Источник телеграм-канала Shot утверждает, что над Белгородом был сбит украинский беспилотник.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Например, 28 апреля Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Красное в Шебекинском городском округе. Никто не пострадал, но были повреждения в двух частных домовладениях — выбиты окна, посечены фасады и заборы.

В тот же день губернатор заявлял о массовой атаке беспилотников в Шебекинском городском округе. В результате была повреждена линия электропередачи. В селе Муром на частный дом с парашюта упал снаряд. Люди не пострадали.

Вечером того же дня Гладков сообщил о найденном в Грайворонском округе неразорвавшемся боеприпасе. Жителей близлежащей улицы временно отселили.