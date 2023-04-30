Босфор закрыли для судоходства из-за аварии сухогруза

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Пролив Босфор временно закрыли для судоходства из-за поломки следовавшего через него сухогруза, сообщает Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.

Уточняется, что судно Ilyas Konan шло под турецким флагом. Оно бросило якорь после отказа двигателя.

В середине января в проливе Босфор сел на мель 142-метровый сухогруз МКК-1, который шел в Стамбул из Украины. После этого движение судов по проливу закрыли в обе стороны. К месту, где судно село на мель, направили спасательные буксиры. Движение судов восстановили через несколько часов.

Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция.