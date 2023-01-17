Движение по Босфору восстановили после остановки из-за севшего на мель судна с Украины

В Босфоре сняли с мели сухогруз с Украины и восстановили судоходство

В проливе Босфор, где утром 16 января сел на мель сухогруз с Украины, восстановили движение судов. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции в Twitter.

«Судно снято с мели. Навигация в проливе восстановлена», — сказано в сообщении.

Утром 16 января ведомство сообщило, что 142-метровый сухогруз МКК-1, который плыл в Стамбул с Украины, сел на мель в районе Умурьери. После этого движение судов по проливу закрыли в обе стороны. К месту, где судно село на мель, направили спасательные буксиры.

Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция.