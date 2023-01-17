Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Заместитель госсекретаря США встретилась с премьером Украины в Киеве Политика, 02:20
В Босфоре сняли с мели сухогруз с Украины и восстановили судоходство Общество, 02:16
Актер Назаров после увольнения из театра зачитал стих «Новая реальность» Политика, 01:58
Сын красноярского губернатора попросил об экстрадиции в Россию вместо США Политика, 01:53
Россияне за год отправили в Грузию половину суммы всех переводов Финансы, 01:09
Турецкий омбудсмен заявил о подготовке обмена между Россией и Украиной Политика, 01:06
Кличко допустил крах энергоинфраструктуры Украины «в любую секунду» Политика, 00:28
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Глава МАГАТЭ объявил о создании миссии на Южно-Украинской АЭС Общество, 00:10
Кипр заморозил вклады россиян на €105 млн Политика, 00:00
Минфин предложил передавать конфискованные вещи в Минобороны и МЧС Экономика, 00:00
ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью монет Финансы, 00:00
Кадыров объяснил слова о третьей мировой из-за конфликта на Украине Политика, 16 янв, 23:34
Автор книги о Байдене рассказал о предупреждениях Зеленскому о покушениях Политика, 16 янв, 23:31
Австрия призвала Запад не переступать черту с запретом виз для россиян Политика, 16 янв, 23:21
Общество ,  
0 

В Босфоре сняли с мели сухогруз с Украины и восстановили судоходство

Движение по Босфору восстановили после остановки из-за севшего на мель судна с Украины

В проливе Босфор, где утром 16 января сел на мель сухогруз с Украины, восстановили движение судов. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции в Twitter.

«Судно снято с мели. Навигация в проливе восстановлена», — сказано в сообщении.

Утром 16 января ведомство сообщило, что 142-метровый сухогруз МКК-1, который плыл в Стамбул с Украины, сел на мель в районе Умурьери. После этого движение судов по проливу закрыли в обе стороны. К месту, где судно село на мель, направили спасательные буксиры.

Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в океан. Оба берега проливов контролирует Турция.

Теги
Босфор Украина сухогруз Турция судоходство
Материалы по теме
Как выглядит севший на мель в Босфоре сухогруз из Украины. Видео
Экономика
Движение по Босфору приостановили из-за севшего на мель судна с Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter