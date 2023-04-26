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Премьер Британии ответил на упрек Германии о порядке эвакуации из Судана

Премьер Британии Сунак — Германии: эвакуация дипломатов до остальных граждан была верной
Германия вывезла из Судана всех своих граждан, но Британия отдала приоритет дипломатам. Немецкий МИД отметил, что не оставляет гражданских «на произвол судьбы», добавив: «В отличии от других стран»
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Hannah McKay / WPA / Getty Images)

Великобритания была одной из первых стран, эвакуировавшей своих граждан из Судана, где сейчас разгорелся вооруженный конфликт, а приоритетный вывоз дипломатов вместе с семьями обусловлен тем, что они обычно являются мишенями для атак, заявил премьер королевства Риши Сунак, пишет The Times.

«Ситуация с безопасностью на местах в Судане сложна, она нестабильна, и мы хотели убедиться, что сможем внедрить процессы, которые будут работать для людей, будут безопасными и эффективными», — добавил глава правительства.

Великобритания вывезла дипломатов из африканской страны, но оставила остальных своих граждан. Германия занялась эвакуацией всех находящихся в Судане немцев, не отдавая приоритет сотрудникам МИДа. Это стало причиной упрека со стороны немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок. Она заявила, что Берлин «в отличии от других стран» не оставит мирных жителей «на произвол судьбы».

«Тот факт, что наши граждане за границей также могут рассчитывать на то, что в чрезвычайной ситуации они не будут предоставлены сами себе, — это, конечно, не бюрократический вопрос», — подчеркнула Бербок.

Германия эвакуировала из Судана 500 человек, являющихся гражданами 30 государств. Последний рейс, организованный немецким правительством, покинул Судан вечером 25 апреля. После этого в Лондоне сообщили о готовности принять эстафету по международной эвакуации и перебросили на авиабазу Вади-Сейдна, откуда улетали эвакуационные борты, 120 военнослужащих.

Еще утром 25 апреля британское правительство рекомендовало находящимся в Судане гражданам оставаться дома и не ехать на авиабазу, но к вечеру того же дня посоветовало добраться туда «как можно скорее». Эвакуировать будут только граждан королевства и их ближайших родственников — супругов, партнеров и детей до 18 лет.

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Вооруженный конфликт в Судане разгорелся в середине апреля между регулярной между армией и силами быстрого реагирования (RSF).Они вместе участвовали в двух последних переворотах в стране. К разногласиям привел, в частности, вопрос о будущей реформе вооруженных сил и интеграции в них представителей RSF. Спустя неделю столкновений более 400 человек погибли, около 3,5 тыс. пострадали.

В российское посольство обратились 140 граждан, желающих покинуть Судан. «Любой выезд из посольства связан с пересечением линии соприкосновения, и даже при наличии гарантий обеих сторон это очень рискованный шаг», — объяснил сложности с эвакуацией посол Андрей Черновол. В Кремле рассказали, что пока решения не принималось, «наши на месте» изучают разные варианты.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Германия Риши Сунак Судан Анналена Бербок эвакуация дипломаты
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