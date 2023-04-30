Кадыров испытал снайперскую винтовку

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Глава Чечни Рамзан Кадыров испытал высокоточную снайперскую винтовку, разработанную компанией Bespoke Gun совместно с чеченскими инструкторами снайперского направления Российского университета спецназа. Об этом сообщил ТАСС.

На презентации винтовки Кадырова сопровождал член ЛДПР Виктор Бут. Производители оружия передали в учебный центр РУС в Чечне 17 высокоточных стрелковых комплексов, в том числе новую модель. Она получила название RusBespoke.

Как рассказали «Грозный-информ» в РУС, RusBespoke разрабатывали год на базе стрелкового комплекса Raptor с калибром 6,5 PRS, дальностью стрельбы до 2 км и магазином вместимостью от пяти до десяти патронов. Новая модель получила среди прочего карбоновый магазин, который не деформируется при падениях и ударах.

В середине апреля «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник сообщило, что в ближайшее время в российскую армию поступят дистанционно управляемые снайперские комплексы «Робоснайпер». Заводские испытания комплекса уже завершились, разработку передадут военным для проверки в реальных условиях.

Комплекс «Робоснайпер» разработало Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с Lobaev Robotics. Он представляет собой роботизированную снайперскую винтовку, уточнил собеседник агентства. Раскрывать ее технические характеристики источник агентства не стал.