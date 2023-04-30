Кадыров испытал снайперскую винтовку

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
В Сенате раскритиковали идею Байдена пересадить армию на электромобили Политика, 21:46
Итальянский певец Пупо отказался быть жюри фестиваля «Дорога на Ялту» Общество, 21:42
«Известия» назвали причину смерти модельера Вячеслава Зайцева Общество, 21:34
Саудовская Аравия эвакуировала из Судана несколько десятков россиян Общество, 21:32
Украина подписала три контракта с производителем «Байрактаров» Политика, 21:29
В окружении Костомарова опровергли проведение операции по протезированию Спорт, 21:27
Задержанная за наркотики в Гоа медалистка Олимпиады-1980 вышла под залог Спорт, 21:22
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Главком ВСУ обсудил с командующим силами НАТО в Европе угрозы на фронте Политика, 21:17
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Пожар в автокомплексе в центре Тулы потушили Общество, 21:15
«Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», позволив сопернику отыграться с 0:3 Спорт, 21:01
Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» разгромить аутсайдера РПЛ Спорт, 20:56
Кадыров испытал снайперскую винтовку Политика, 20:48
В ЮАР сообщили о сценарии с выступлением Путина по Zoom из-за ордера МУС Политика, 20:42
Политика ,  
0 

Кадыров испытал снайперскую винтовку

Кадыров испытал разработанную чеченскими инструкторами высокоточную снайперскую винтовку

Кадыров испытал снайперскую винтовку
Video

Глава Чечни Рамзан Кадыров испытал высокоточную снайперскую винтовку, разработанную компанией Bespoke Gun совместно с чеченскими инструкторами снайперского направления Российского университета спецназа. Об этом сообщил ТАСС.

На презентации винтовки Кадырова сопровождал член ЛДПР Виктор Бут. Производители оружия передали в учебный центр РУС в Чечне 17 высокоточных стрелковых комплексов, в том числе новую модель. Она получила название RusBespoke.

Как рассказали «Грозный-информ» в РУС, RusBespoke разрабатывали год на базе стрелкового комплекса Raptor с калибром 6,5 PRS, дальностью стрельбы до 2 км и магазином вместимостью от пяти до десяти патронов. Новая модель получила среди прочего карбоновый магазин, который не деформируется при падениях и ударах.

В середине апреля «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник сообщило, что в ближайшее время в российскую армию поступят дистанционно управляемые снайперские комплексы «Робоснайпер». Заводские испытания комплекса уже завершились, разработку передадут военным для проверки в реальных условиях.

Комплекс «Робоснайпер» разработало Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с Lobaev Robotics. Он представляет собой роботизированную снайперскую винтовку, уточнил собеседник агентства. Раскрывать ее технические характеристики источник агентства не стал.

Читайте на РБК Pro
Как уведомить МВД о получении гражданства или ВНЖ другой страны
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Теги
Персоны
Рамзан Кадыров винтовка снайперская винтовка Чечня спецназ
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Материалы по теме
«Калашников» начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина
Политика
Путин выстрелил из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области
Политика
«РИА Новости» узнало о скорых поставках в армию комплексов «Робоснайпер»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter