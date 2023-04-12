«РИА Новости»: в армию в ближайшее время поставят снайперские комплексы «Робоснайпер»

«РИА Новости» узнали о скорых поставках в армию комплексов «Робоснайпер»

В ближайшее время в российскую армию поступят дистанционно управляемые снайперские комплексы «Робоснайпер», передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Разработку передадут военным для опытной эксплуатации, то есть проверки опытных образцов и их технических характеристик по специальной программе и методике в реальных условиях. Заводские испытания комплекса ранее уже завершились.

Комплекс «Робоснайпер» разработало «Конструкторское бюро интегрированных систем совместно с «Лобаев Роботикс». Комплекс представляет собой роботизированную снайперскую винтовку, уточнил собеседник агентства. Раскрывать ее технические характеристики источник не стал.

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