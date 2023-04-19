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В Подмосковье у электрика в сарае нашли склад оружия

Сотрудники МВД и ФСБ нашли автоматы и пистолеты у электрика в сарае в Подмосковье
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В подмосковном городе Лосино-Петровский в сарае на участке одного из местных жителей сотрудники МВД и ФСБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и патронов к нему, сообщили РБК источник в региональном управлении МВД и источник в территориальном отделе полиции.

Участок, где нашли боеприпасы, принадлежит Филиппову М.Е. 1961 года рождения, электрику. Согласно базе учета владельцев оружия Росгвардии, Филиппов таковым не является, уточнили источники.

Против Филиппова завели уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.2 ст.222 УК (покушение на незаконный сбыт оружия). Его задержали.

В числе прочего, в сарае нашли:

  • шесть автоматов Калашникова калибром 5,45, один из них без маркировки;
  • снайперскую винтовку Драгунова и винтовку AR-15;
  • два пистолета-пулемета «Скорпион», один из них без маркировки;
  • 33 пистолета (27 без маркировки), среди них два австрийских Glock, четыре пистолета Макарова, три «Кольт 911», три «Вальтера» с глушителем и один без, а также револьвер;
  • 3 «ствольных заготовки», 42 магазина для разных видов оружия, 31 глушитель и более 6,6 тыс. патронов различного калибра.

Обнаруженное оружие с номерными знаками в базе предметов, связанных с преступлениями, не значится.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

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7 апреля сотрудники полиции нашли в квартире в московском районе Марьина Роща оружие и его компоненты, которые не значились в системе централизованного учета оружия. Среди прочего, были обнаружены пулемет Дегтярева, винтовка Мосина образца 1938 года, четыре винтовки Mauser98k, а также компоненты к ним.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Владельца квартиры — 41-летнего врача Павла Либина — отпустили под подписку о невыезде, оружие изъяли.

Теги
Подмосковье сбыт оружие
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