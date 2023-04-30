Захарова: Россия может разорвать дипотношения с Польшей, но от этого пострадают россияне

Захарова назвала причины, по которой Россия не порвет отношения с Польшей

Мария Захарова (Фото: РИА Новости)

Россия имеет право разорвать дипломатические отношения с Польшей, но от этого решения пострадают живущие и работающие в Польше россияне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В помощи также нуждаются люди, которые выходят с территории Украины через Польшу, сказала Захарова. Им нужна помощь в оформлении документов, подтверждение их статуса. «Это колоссальная работа», — отметила Захарова.

Представитель МИДа также напомнила, что российские дипломаты отстаивают советские памятники, чтобы их не снесли.

Глава российской дипмиссии в Польше Сергей Андреев 26 марта рассказал, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Он оценил произошедшее как «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». В марте банковские счета посольства заблокировали под предлогом подозрений в отмывании денег и финансирования терроризма.

После изъятия средств польский МИД счел, что российское посольство не использовало в дипломатических и консульских целях два здания — на улицах Келецкая, 45 и Собеского, 100. В первом размещается школа при дипмиссии. Полиция и представители мэрии Польши 29 апреля потребовали пустить их на территорию учреждения, но получили отказ, после чего взломали замок и сказали сотрудникам школы покинуть здание.

Захарова пообещала «жесткий ответ» на «захват школы». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку произошедшему в Польше.