Захарова назвала причины, по которой Россия не порвет отношения с Польшей

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Умер модельер Слава Зайцев Общество, 20:17
Тренер Непомнящего объяснил поражение россиянина в титульном матче Спорт, 20:10
Турция анонсировала «большую новость о нефти» в ближайшее время Бизнес, 20:08
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 19:55
КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина Спорт, 19:50
Индийская газета сообщила об обсуждении приема карт «Мир» в стране Финансы, 19:36
Непомнящий назвал лотереей проигранный тай-брейк титульного матча Спорт, 19:28
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Ростове-на-Дону супругов заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери Общество, 19:24
Дин Лижэнь объяснил свои слезы после победы над Непомнящим Спорт, 19:10
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 19:10
Президент Чехии заявил о критической нехватке боеприпасов на Украине Политика, 18:59
Лучшие российские теннисистки встретятся в 1/8 финала турнира в Мадриде Спорт, 18:52
Захарова назвала причины, по которой Россия не порвет отношения с Польшей Политика, 18:49
Вице-чемпион РПЛ прервал серию поражений победой над «Торпедо» Спорт, 18:36
Политика ,  
0 

Захарова назвала причины, по которой Россия не порвет отношения с Польшей

Захарова: Россия может разорвать дипотношения с Польшей, но от этого пострадают россияне
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: РИА Новости)

Россия имеет право разорвать дипломатические отношения с Польшей, но от этого решения пострадают живущие и работающие в Польше россияне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В помощи также нуждаются люди, которые выходят с территории Украины через Польшу, сказала Захарова. Им нужна помощь в оформлении документов, подтверждение их статуса. «Это колоссальная работа», — отметила Захарова.

Представитель МИДа также напомнила, что российские дипломаты отстаивают советские памятники, чтобы их не снесли.

Глава российской дипмиссии в Польше Сергей Андреев 26 марта рассказал, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства и торгового представительства России. Он оценил произошедшее как «грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях». В марте банковские счета посольства заблокировали под предлогом подозрений в отмывании денег и финансирования терроризма.

После изъятия средств польский МИД счел, что российское посольство не использовало в дипломатических и консульских целях два здания — на улицах Келецкая, 45 и Собеского, 100. В первом размещается школа при дипмиссии. Полиция и представители мэрии Польши 29 апреля потребовали пустить их на территорию учреждения, но получили отказ, после чего взломали замок и сказали сотрудникам школы покинуть здание.

Захарова пообещала «жесткий ответ» на «захват школы». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку произошедшему в Польше.

Читайте на РБК Pro
Уоррен Баффет активно инвестирует в Японию. На чем он надеется заработать
Как корейская семья заработала сотни миллионов на одной сделке с Tesla
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Британский регулятор срывает «сделку века» Microsoft. Что будет дальше
Теги
Персоны
Мария Захарова Польша дипотношения
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Медведев усомнился в необходимости дипотношений с Польшей
Политика
МИД пообещал Польше «жесткий ответ» на «захват школы»
Политика
Польша потребовала до вечера освободить школу при посольстве России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter