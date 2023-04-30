Сийярто ответил на критику Зеленским поведения Венгрии как члена НАТО

Петер Сийярто (Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не президенту Украины Владимиру Зеленскому решать, правильно ли Венгрия действует в качестве члена НАТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам, говоря о Венгрии, сказал, что она демонстрирует «неадекватное поведение». По его словам, страна, как член Североатлантического альянса, выступает «за Россию и против НАТО». «Если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против, то ты не должен советовать Украине идти или не идти в НАТО, ты не должен создавать преграды», — добавил он (цитата по УНИАН).

«По словам президента Украины Владимира Зеленского, поведение Венгрии как государства — члена НАТО неадекватно. К счастью, это не он решает», — ответил Сийярто. «Если это заявление означает: «Я с уважением благодарю венгров за то, что они приняли более миллиона беженцев с Украины и позаботились о них, и почтительно благодарю их за постоянную помощь», тогда мы вам рады и можете рассчитывать на нас в будущем», — также заявил венгерский министр.

На прошлой неделе во время визита в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между всеми странами — членами альянса достигнут консенсус относительно того, что Украина должна присоединиться к нему. Премьер Венгрии Виктор Орбан эмоционально отреагировал на эти слова. «Что?!» — написал он в Twitter.

Сийярто в марте говорил, что Будапешт не поддержит интеграцию Киева в альянс и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. В 2018 году украинский закон, присвоивший венгерскому статус регионального, утратил силу. В Венгрии посчитали это притеснением меньшинств.