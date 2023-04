«Первый» анонсировал возвращение передачи «Кто хочет стать миллионером?»

Фото: Олег Яковлев / РБК

В эфир Первого канала возвращается интеллектуальная игра «Кто хочет стать миллионером?» — теперь она будет проходить в новой студии, а ведущей передачи стала певица Юлианна Караулова, следует из поступившего в РБК релиза.

Сама Караулова сказала, что переживает, как ее примут зрители «легендарной передачи». Своей задачей в роли ведущей она считает помочь участникам раскрепоститься и подумать в спокойной обстановке.

«На съемках первых программ было непривычно, ведь я привыкла все время куда-то бежать, торопиться, а формат игры не терпит суеты. Все очень размеренно, с большими паузами — пришлось привыкать. Дмитрий Дибров был строгим ведущим. Я, конечно, в силу своего характера буду абсолютно по-другому вести шоу», — заявила Караулова.

В отборочном туре программы участвуют шесть игроков: тот из них, кто первым даст верный ответ на вопрос с четырьмя вариантами ответа, садится в игровое кресло напротив ведущего. Викторина состоит из 15 вопросов с вариантами ответа, в процессе eчастник может использовать три подсказки: «50/50» (убирает два неверных варианта ответа), помощь зала и звонок другу. Главный выигрыш — 3 млн руб., установлены две несгораемые суммы — 5 и 100 тыс. руб.

«Кто хочет стать миллионером» — российский аналог английской телевикторины «Who Wants to Be a Millionaire?», впервые вышла в эфир телеканала НТВ в 1999 году под названием «О, счастливчик!», ее ведущим был Дмитрий Дибров.

С 2001 года передача стала выходить на «Первом», ее до 2007 года вел Максим Галкин (признан иноагентом). С 2008 года ведущим вновь стал Дибров.

Юлианна Караулова в декабре 2017 года была участницей «Кто хочет стать миллионером?» с телеведущим Тимуром Соловьевым. Они выиграли главный приз — 3 млн руб.

После начала российской спецоперации на Украине канал прекратил трансляцию ряда развлекательных программ. В пресс-службе телеканала поясняли, что «Первый» временно работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные передачи. В начале сентября канал принял решение вернуть развлекательные программы в сетку вещания.