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Corriere сообщила о планах Рима передать Киеву ракеты большой дальности

Corriere della Sera: в Италии допустили отправку Украине ракет дальнего радиуса действия
Содержание нового пакета помощи утвердят «после раунда переговоров с западными партнерами». В Минобороны Италии заявили, что, хотя запасы оружия сокращаются, «возможность для удовлетворения запросов Украины» еще есть
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В седьмой пакет военной помощи Украине, над которым сейчас работают власти Италии, могут войти ракеты большой дальности и беспилотники, допустил источник Corriere della Sera в итальянском правительстве.

Какую именно технику Рим передаст Киеву, станет понятно «после раунда переговоров с западными партнерами», пишет газета. До сих пор страны НАТО не поставляли определенные виды оружия, чтобы не допустить эскалации конфликта; по словам источника в парламентском комитете по безопасности (Copasir), это условие «никогда прямо не оговаривалось», но существует.

По словам собеседника издания в Минобороны Италии, хотя запасы в арсеналах сокращаются, а резерв для обороны страны трогать нельзя, «еще есть возможность для удовлетворения запросов [Украины] на вооружение».

15 февраля глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что власти не готовят новый пакет помощи Украине, но вместе с Францией работают над тем, чтобы как можно скорее передать Киеву зенитный ракетный комплекс SAMP-T (его поставка была согласована ранее). Он подчеркнул также, что, хотя Рим полностью поддерживает Киев в конфликте с Москвой, «это не значит, что мы будем отправлять оружие, способное атаковать Россию». Два дня спустя министр вновь подчеркнул, что вооружение, передаваемое Киеву, предназначено исключительно для обороны, Рим не будет отправлять «военные инструменты для нанесения ударов за пределами украинской территории».

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак на полях Мюнхенской конференции по безопасности призвал удвоить военную помощь Украине, заявив, что для победы Киеву нужно больше артиллерии, бронетехники и ПВО. Он сказал также, что Соединенное Королевство станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности. О готовности передать такое вооружение Сунак говорил еще в начале февраля, перед первым визитом украинского президента Владимира Зеленского в Лондон после начала военных действий.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что принципиального решения о передаче Киеву западных ракет большой дальности, таких как американские ATACMS, еще нет. США ранее исключали их отправку, а российские власти предупреждали, что, если Украина получит такое оружие, это станет «красной линией» для Москвы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Италия ракета большой дальности Украина
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