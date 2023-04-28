Мэр Донецка сообщил о семи погибших при обстреле города

Семь человек погибли в Донецке при попадании снаряда в маршрутку

Снаряды попали в травматологический центр, стадион и маршрутку. Погибли семь человек, ранения в медицинском центре получили по меньшей мере десять человек

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Украинская сторона выпустила десять ракет из реактивных систем залпового огня по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, снаряды попали в стадион «Олимпийский» и Республиканский травматологический центр (РТЦ), заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Кроме того, горят автомобили возле бывшего универсама «Украина». «По предварительным данным, в районе бывшего универсама «Украина» погибли семь человек — попадание в маршрутное такси № 25. Информация уточняется», — написал Кулемзин в телеграм-канале. Также он опубликовал фотографию последствий попадания снаряда в Парк кованых фигур, который расположен возле администрации города.

Телеграм-канал «Mash на Донбассе» пишет, что автобус горит на Университетской улице, а на стадионе «Олимпийский» — воронка в центре поля. Попадание зафиксировано в дом 74 по Университетской улице.

Минздрав ДНР сообщил о по крайней мере двух раненых мирных жителях, передает Донецкое агентство новостей (ДАН). В ведомстве заявили ТАСС, что единственный в ДНР аппарат МРТ получил повреждение в результате удара. В здание травматологического центра попало пять снарядов, уточнили в республиканском Минздраве.

Врио главы республики Денис Пушилин уточнил, что среди семерых погибших один ребенок. «В Республиканской травматологии более 10 раненых, в том числе один сотрудник РТЦ», — написал он в телеграм-канале.

Это второй за день обстрел города. До этого под ударом оказался Ворошиловский район, сообщал Кулемзин. В результате обстрела один частный дом по улице Горького был полностью разрушен, во втором повреждена несущая стена. Также повреждения получили электропровода на улице Челюскинцев.

ДАН уточняло, что попадания зафиксированы в районе Донецкого металлургического завода и торгового центра Green Plaza, кроме домов повреждения получили несколько автомобилей.