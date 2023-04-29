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Россия и Турция увеличат количество рейсов между странами

Минтранс: число летних рейсов из России в Турцию увеличится в полтора раза
Фото: Danita Delimont / Global Look Press
Фото: Danita Delimont / Global Look Press

Число рейсов российских авиакомпаний в Турцию в летнем сезоне 2023 года увеличилось в полтора раза по сравнению с летом 2022 года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

Рост связан с договоренностью между Москвой и Анкарой об увеличении объема воздушных перевозок. Как заявили в пресс-службе Минтранса, «в целях реализации договоренностей российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю».

Российские авиакомпании планируют выполнить более 720 рейсов в неделю по 62 маршрутам. А турецкие авиаперевозчики согласовали заявки на выполнение 629 рейсов по 37 маршрутам.

Среди прочего, по маршруту Стамбул — Москва и Анталья — Москва будут выполняться по 21 рейсу в неделю. По 14 рейсов в неделю запланировано по направлениям Стамбул — Санкт-Петербург, Анталья — Санкт-Петербург, Анталья — Казань и Анталья — Екатеринбург.

В марте Росавиация объявила, что рейсы российских авиакомпаний летом 2023 года продолжат планово обслуживаться в аэропортах Турции в соответствии с ранее заключенными договоренностями. В пресс-службе ведомства отметили, что провели консультации с Анкарой по развитию авиасообщения между странами и обсудили вопрос обеспечения топливом российских самолетов в Турции.

Теги
Турция Минтранс Росавиация рейсы новости
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