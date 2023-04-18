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Росавиация увеличила число рейсов в дружественные страны
Росавиация увеличила число рейсов в Турцию, Китай, Казахстан, Индию и на Шри-Ланку
Россия увеличила количество рейсов с дружественными странами, в том числе Турцией, Индией, Шри-Ланкой, Китаем, Казахстаном и другими. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации.
Так, Росавиация выдала допуски:
- авиакомпании Red Wings на рейсы в Анталью (Турция), Сиань (Китай), Улан-Батор (Монголия), Матталу (Шри-Ланка);
- авиакомпании «Победа» на рейсы в Алма-Ату (Казахстан);
- авиакомпании «Аэрофлот» на рейсы на Гоа (Индия) и в Пекин (Китай).
Помимо этого, авиакомпании «Икар» разрешили осуществлять полеты из Москвы в Стамбул в летний сезон, авиакомпании «ИрАэро» выдали допуск на полеты в Гонконг, Гуанчжоу и Шанхай.
В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что Россия в 2023 году может возобновить авиасообщение с Мьянмой, Монголией, Южной Кореей, Вьетнамом и Саудовской Аравией.
По его словам, авиакомпании России также прорабатывают возможность запуска рейсов в Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис.