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Мэрия Парижа оценила ущерб от протестов против пенсионной реформы

Parisien: беспорядки против пенсионной реформы стоили мэрии Парижа минимум €1,6 млн
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Урон, нанесенный с января объектам городской инфраструктуры в ходе манифестаций против пенсионной реформы, оценили в €1,6 млн. Об этом пишет издание Parisien со ссылкой на мэрию Парижа.

Такой ущерб назвали по итогам 12 манифестаций, которые прошли в городе за последние два месяца. При этом вице-мэр Парижа Эмманюэль Грегуар уточнил, что эта сумма учитывает лишь урон, нанесенный гражданами городским объектам, но не принимает в расчет стоимость ремонта разрушений в офисах частных компаний.

Пенсионная реформа предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Также с 2027-го будет введено правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого стажа работы нет, то на полную выплату можно будет претендовать при выходе на пенсию в 67 лет. Реформа должна вступить в силу осенью.

Граждане Франции не раз выходили на масштабные митинги из-за пенсионной реформы. Самые крупные акции протеста прошли в стране в марте. По данным полиции, 23 марта в акциях участвовали около 1,1 млн человек; профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» сообщило о 3,5 млн демонстрантов. BFMTV утверждал, что митинги проходили в 300 населенных пунктах по всей стране.

Теги
Франция Париж пенсионная реформа протесты ущерб
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