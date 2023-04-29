Структуры «Ростеха» займутся производством новейших истребителей танков

В «Ростехе» анонсировали производство новейших истребителей танков и бронетранспортеров

«Курганмашзавод» внедрит в производство новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

Госкорпарация заключила дополнительный контракт с Минобороны на поставку особо востребованных образцов вооружения и военной техники. С этого года «Курганмашзавод» является головным исполнителем государственного оборонного заказа (ГОЗ).

«В планах поставок на ближайшие годы — БМП-3, а также БМП-3 после капитального ремонта, БМД-4М, БТР-МДМ, БРЭМ-Л, модернизация БМП-2 с боевым отделением «Бережок», освоение ремонта техники ВДВ, внедрение в производство новых образцов военной техники — 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М, бронетранспортера БТ-3Ф», — сообщили в «Ростехе».

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