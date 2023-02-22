В «Ростехе» заявили о кратном росте поставок современного оружия для российском армии

Компания «Ростех» нарастила производство современного вооружения для российской армии. Об этом рассказали в пресс-службе госкорпорации, передает «РИА Новости».

«Предприятия Ростеха регулярно разрабатывают и поставляют в войска современные и качественные образцы вооружений, ярким примером служат зарекомендовавшие себя в зоне СВО беспилотники «Ланцет» и КУБ, а также РСЗО «Торнадо-С», — говорится в сообщении.

В госкорпорации заверили, что они полностью выполняют обязательства по гособоронзаказу. «Поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки», — заявили в корпорации.

Ранее сам глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что объемы производства некоторой военной продукции увеличились более чем в 50 раз. Он рассказал, что некоторые предприятия госкорпорации работают по две-три смены без выходных.

Отвечая на вопрос о том, как санкции влияют на производство, он заявил, что ограничения мешают, но они «заставили заниматься локализацией». «Если в 2014 году этих санкций не было, то сегодня было бы гораздо сложнее», — добавил он.