Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
В Госдепе США выразили разочарование из-за отказа посетить Гершковича Политика, 01:28
В Белгородской области покончил с собой мобилизованный Политика, 01:00
Сальдо оценил план ВСУ затопить линию обороны России на берегу Днепра Политика, 00:59
МАГАТЭ сообщило о планах России отремонтировать ЛЭП на ЗАЭС Политика, 00:48
В Орловской области отменили парад на 9 мая Политика, 00:26
«В психологической яме». Сможет ли Непомнящий выиграть в титульном матче Спорт, 00:00
«Химерика». Почему санкции против Китая навредят экономике США Pro, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Генштабе Польши заявили, что России хватит средств на военную операцию Политика, 28 апр, 23:56
ЕС создал механизм для санкций за подрыв суверенитета Молдавии Политика, 28 апр, 23:50
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 28 апр, 23:31
Турция выразила готовность войти в рабочую группу по экспорту аммиака Политика, 28 апр, 23:17
Песков заявил о работе над платежной системой для россиян в Турции Финансы, 28 апр, 22:58
В Николаеве пьяный мужчина бросил гранату в автомобиль Общество, 28 апр, 22:27
США передали Украине датчики обнаружения ядерных взрывов Технологии и медиа, 28 апр, 22:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Сальдо оценил план ВСУ затопить линию обороны России на берегу Днепра

Сальдо назвал «сказками» план ВСУ затопить линию обороны России на левом берегу Днепра

Планы украинских военных затопить первую линию обороны России на левом берегу Днепра, резко спустив воду из водохранилищ при ГЭС, — «сказки для выступлений 95-го квартала», заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

В видео фрагменте с эфира на Первом канале, где выступал Сальдо, ведущий объяснил, что Украина копит воду в районе Киева, чтобы потом сбросить ее, и так как левый берег реки Днепр ниже правового, затопить первую линию обороны России.

«На самом деле каскад гидротехнических сооружений на Днепре не позволит воде резко пройти вниз по течению», — написал Сальдо. По его словам, вода разойдется по всей протяженности реки и частично уйдет в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы.

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года. Российские власти неоднократно говорили о подготовке украинских военных к форсированию Днепра и переброске живой силы и техники на правый берег реки.

В середине апреля американский Институт изучения войны (ISW), сославшись на сведения российских военных блогеров, сообщил, что украинские вооруженные силы заняли позиции на левом берегу Днепра к северу от города Олешки, но неизвестно, «в каком масштабе и с какими целями». Сальдо назвал эти сообщения ложными, но признал, что могут быть случаи «высадки диверсионных групп противника». По состоянию на 23 апреля на левобережной части Херсонской области «никаких вражеских плацдармов» нет, уточнил он.

28 апреля глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что в Николаевской и Херсонской областях в последние дни происходят «массовые перемещения» украинских войск.

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Теги
Владимир Сальдо Херсонская область Днепр ВСУ
Материалы по теме
В Херсонской области заявили о перемещениях сил ВСУ к Днепру
Политика
ВС России уничтожили немецкую установку «Гепард» и С-300 под Херсоном
Политика
Путин объяснил, почему лично приехал в штабы в Херсонской области и ЛНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter