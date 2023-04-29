Сальдо оценил план ВСУ затопить линию обороны России на берегу Днепра

Планы украинских военных затопить первую линию обороны России на левом берегу Днепра, резко спустив воду из водохранилищ при ГЭС, — «сказки для выступлений 95-го квартала», заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

В видео фрагменте с эфира на Первом канале, где выступал Сальдо, ведущий объяснил, что Украина копит воду в районе Киева, чтобы потом сбросить ее, и так как левый берег реки Днепр ниже правового, затопить первую линию обороны России.

«На самом деле каскад гидротехнических сооружений на Днепре не позволит воде резко пройти вниз по течению», — написал Сальдо. По его словам, вода разойдется по всей протяженности реки и частично уйдет в Северо-Крымский и Каховский магистральные каналы.

Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года. Российские власти неоднократно говорили о подготовке украинских военных к форсированию Днепра и переброске живой силы и техники на правый берег реки.

В середине апреля американский Институт изучения войны (ISW), сославшись на сведения российских военных блогеров, сообщил, что украинские вооруженные силы заняли позиции на левом берегу Днепра к северу от города Олешки, но неизвестно, «в каком масштабе и с какими целями». Сальдо назвал эти сообщения ложными, но признал, что могут быть случаи «высадки диверсионных групп противника». По состоянию на 23 апреля на левобережной части Херсонской области «никаких вражеских плацдармов» нет, уточнил он.

28 апреля глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что в Николаевской и Херсонской областях в последние дни происходят «массовые перемещения» украинских войск.