Глава МИД Турции обвинил Британию и США в невыполнении зерновой сделки

Мевлют Чавушоглу (Фото: Florian Gaertner / imago-images.de / Photothek / Global Look Press)

Ответственность за неисполнение российской части зерновой сделки несут США и Великобритания, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в интервью TRT Haber.

«Если вы меня спросите, продолжаются ли трудности с исполнением российской части зерновой сделки, то я отвечу, что продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании», — сказал он (цитата по ТАСС).

Хотя эти страны и утверждают, что действие санкций не распространяется на операции по зерновой сделке, американские и британские банки отказываются проводить транзакции для оплаты поставок российской сельхозпродукции, пояснил министр. Анкара хотела бы получить гарантии, что турецкие банки не попадут под вторичные санкции, если станут посредниками в этом вопросе, добавил он.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили с Турцией и ООН по отдельности в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Западные страны и Украина призывают продлить сделку. В России считают, что вторая часть соглашения — по вывозу российского продовольствия — не выполняется. Кроме того, Минобороны утверждало, что Украина нарушила гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили в том числе зерновую сделку. Эрдоган указал на возможность новых инициатив по этому соглашению в рамках рабочей группы, «которую предлагается создать». Он предложил Путину продлить действие сделки, сообщали Sabah и CNN Turk со ссылкой на источники. Ее срок истекает 18 мая.

Кремль видит «не очень хорошие» перспективы по этому соглашению, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, — она до сих пор не выполнена», — сказал он.

Чавушоглу называл российские претензии обоснованными. Анкара обсуждает с участниками зерновой сделки вопрос посредничества турецких банков при проведении платежей за российские продовольствие и удобрения, говорил он. С таким предложением, по словам министра, выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.