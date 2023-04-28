Эрдоган предложил Путину продлить зерновую сделку

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 27 апреля предложил президенту России Владимиру Путину продлить зерновую сделку. Об этом со ссылкой на источники сообщают Sabah и CNN Turk.

Срок действия соглашения истекает 18 мая.

Президенты России и Турции в телефонном разговоре обсудили Украину, Сирию и зерновую сделку. Эрдоган указал на возможность новых инициатив по зерновой сделке в рамках рабочей группы, «которую предлагается создать».

28 апреля в Кремле заявили о «не очень хороших» перспективах зерновой сделки. «Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, — она до сих пор не выполнена», — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.